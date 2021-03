L’omelia dell’arcivescovo ai funerali di Attanasio | «Non piangere | Luca Resterai per sempre giovane»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 2 marzo 2021) Toccante e drammaticamente veraMario Delpini ai(nel campo sportivo di Limbiate) di. L’ambasciatore italiano nell’attentato in Congo dello scorso 22 febbraio.del vescovo aidiQuandosi troverà da solo al cospetto del Signore, dice il prelato, prendendo a prestito una pagina del Vangelo, il Signore dirà: “Da dove vieni, fratello?”. Erisponderà: “Vengo da una terra in cui la vita non conta niente. Vengo da una terra dove si muore. E non importa a nessuno. Dove si uccide e non importa a nessuno. Dove si fa il bene e non importa a nessuno. Vengo da una terra in cui la vita di un uomo non conta niente e si può far soffrire senza ...