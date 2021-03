Lombardia, Fontana firma l’ordinanza: Como e Cremona in zona arancione rafforzata (Di martedì 2 marzo 2021) Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’ordinanza con cui le province di Como e Cremona finiscono in zona arancione rafforzata a causa di una situazione complicata sul fronte dei contagi da Covid-19. L’entrata in vigore dell’ordinanza del presidente lombardo è fissata per mercoledì 3 marzo e mira a far diminuire la curva del contagio in due aree a rischio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Il governatore della, Attilio, hatocon cui le province difiniscono ina causa di una situazione complicata sul fronte dei contagi da Covid-19. L’entrata in vigore deldel presidente lombardo è fissata per mercoledì 3 marzo e mira a far diminuire la curva del contagio in due aree a rischio. SportFace.

