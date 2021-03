Lombardia, dall'8 marzo via a vaccinazioni per il personale scolastico (Di martedì 2 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo inizia in Lombardia la campagna vaccinale riservata al personale scolastico, circa 200mila persone delle scuole primarie e secondarie. Entro 48 ore saranno attivi il portale per le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Da lunedì 8inizia inla campagna vaccinale riservata al, circa 200mila persone delle scuole primarie e secondarie. Entro 48 ore saranno attivi il portale per le ...

radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Lombardia, dall'8 marzo via a vaccinazioni per il personale scolastico #lombardia - infoitinterno : In Lombardia gli insegnanti saranno vaccinati dall’8 marzo, adesioni sul portale regionale - giornalemetro : Regione Lombardia, dall’8 marzo parte la campagna di vaccinazione del personale scolastico | Giornale Metropolitano - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lombardia, dall'8 marzo via a vaccinazioni per il personale scolastico #lombardia - MediasetTgcom24 : Lombardia, dall'8 marzo via a vaccinazioni per il personale scolastico #lombardia -