Lombardia, al via le "prenotazioni" del vaccino anti-Covid per docenti e personale scolastico (Di martedì 2 marzo 2021) Si parte. Da domattina alle 8 i 200mila docenti e non delle scuole pubbliche della Lombardia possono "prenotare" la vaccinazione contro il Covid 19 attraverso la piattaforma online vaccinazioniCovid.servizirl.it. Lunedì prossimo è fissato l'inizio della campagna vaccinale rivolta a tutto il personale scolastico fino a 65 anni (compresi i nati nel 1956): dirigenti, personale docente, personale Ata a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto in essere. La comunicazione, partita dal Pirellone nel tardo pomeriggio di oggi, è stata inviata a tutti i dirigenti scolastici che immediatamente hanno informato il loro personale. Dal punto di vista pratico funzionerà così: il primo passaggio sarà quello di manifestare la propria ...

