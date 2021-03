LIVE VOLLEY Perugia-Modena 4-0 (25-23; 25-18; 25-21; 15-5), quarti Champions League 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di martedì 2 marzo 2021) Sir Sicoma Monini Perugia e Leo Shoes Modena si sfidano nella gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Champions League maschile 2020/2021. I Block Devils sono chiamati alla rimonta dopo aver perso l’andata in tre set. Ai Canarini basterà invece vincere due set per conquistare il passaggio del turno. L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 2 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL PROGRAMMA COMPLETO DEI quarti DI RITORNO RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League MASCHILE ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Sir Sicoma Moninie Leo Shoessi sfidano nella gara di ritorno deidi finale di CEVmaschile. I Block Devils sono chiamati alla rimonta dopo aver perso l’andata in tre set. Ai Canarini basterà invece vincere due set per conquistare il passaggio del turno. L’appuntamento è per le ore 20.30 di martedì 2 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI RITORNO RISULTATI E CLASSIFICHEMASCHILE ...

