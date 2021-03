LIVE Snowboard, PSL Mondiali 2021 in DIRETTA: delusione azzurra! Nessun italiano ai quarti. Nadyrshina e Prommegger campioni del mondo! (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Snowboard 16.10: delusione per gli azzurri, usciti prima in qualificazione e poi agli ottavi di finale in una gara dove avrebbero potuto fare bene. Resta la bella medaglia d’argento di ieri di Fischnaller 16.09: In campo maschile oro e argento all’Austria rispettivamente con Prommegger, che da tanto tempo non andava a podio in slalom, e Karl e bronzo per la Russia con Loginov. 16.08: In campo femminile, dunque, oro alla Russia con Nadyrshina, argento e bronzo per la Germania con Hofmeister e Karl 16.07: Andrea Prommegger! Riesce a vincere contro il compagno Karl che sembrava in vantaggio a tre porte dalla fine. Brabvissimo a rimontare e a mettersi al collo la ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11: Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di16.10:per gli azzurri, usciti prima in qualificazione e poi agli ottavi di finale in una gara dove avrebbero potuto fare bene. Resta la bella medaglia d’argento di ieri di Fischnaller 16.09: In campo maschile oro e argento all’Austria rispettivamente con, che da tanto tempo non andava a podio in slalom, e Karl e bronzo per la Russia con Loginov. 16.08: In campo femminile, dunque, oro alla Russia con, argento e bronzo per la Germania con Hofmeister e Karl 16.07: Andrea! Riesce a vincere contro il compagno Karl che sembrava in vantaggio a tre porte dalla fine. Brabvissimo a rimontare e a mettersi al collo la ...

