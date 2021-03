LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug in cerca del tris, azzurre per buoni piazzamenti (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:13 Due giri da cinque chilometri per questa gara, leggermente diversi l’uno dall’altro, sotto questo ottimo sole tedesco che, però, è anche un problema per la neve. 13:09 C’è il sole su Oberstdorf, con le tribune ancora una volta ricche di cartonati in quanto, com’è noto, il pubblico non è ammesso. 13:05 Dieci minuti al primo via. 13:00 L’obiettivo di Johaug, oltre che di essere la prima a vincere tre ori sulla distanza, è anche di ripetere quanto fatto sempre a Oberstdorf, nel 1987, da Anne Jahren, benché in classico. A tecnica libera si gareggiò invece nel 2005, con Katarina Neumannova a trionfare. Due i podi italiani: Sapporo 2007 (Arianna Follis, bronzo) e Liberec 2009 (Marianna Longa, argento). 12:55 Si comincerà con due giapponesi, Shiori Yokohama e Masae Tsuchiya, per una gara che ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:13 Due giri da cinque chilometri per questa gara, leggermente diversi l’uno dall’altro, sotto questo ottimo sole tedesco che, però, è anche un problema per la neve. 13:09 C’è il sole su Oberstdorf, con le tribune ancora una volta ricche di cartonati in quanto, com’è noto, il pubblico non è ammesso. 13:05 Dieci minuti al primo via. 13:00 L’obiettivo di, oltre che di essere la prima a vincere tre ori sulla distanza, è anche di ripetere quanto fatto sempre a Oberstdorf, nel 1987, da Anne Jahren, benché in classico. A tecnica libera si gareggiò invece nel 2005, con Katarina Neumannova a trionfare. Due i podi italiani: Sapporo 2007 (Arianna Follis, bronzo) e Liberec 2009 (Marianna Longa, argento). 12:55 Si comincerà con due giapponesi, Shiori Yokohama e Masae Tsuchiya, per una gara che ...

