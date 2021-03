LIVE Sci di fondo, 10 km Mondiali in DIRETTA: buona partenza di Francesca Franchi (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Inizia a forzare Haga, 4 secondi su Carl al km 2.4. 13:32 Mentre parte Ebba Andersson, c’è la risalita di Anna Comarella, ad ora 6a al km 2.8 a 6?1 da Janatova. Intanto Carl mantiene 1?9 su Franchi al 2.4. 13:31 1?1 di vantaggio per la tedesca Victoria Carl su Franchi al km 1.5, si inserisce a otto decimi dalla prima anche Haga mentre parte Jessie Diggins, col suo solito stile. 13:30 Franchi resta dietro alla ceca per soli tre decimi al 2.8, mentre Debertolis è 19a all’1.5. 13:30 Al km 2.8 passa in testa Janatova in 6’54?2 con 2?2 su Browne. 13:29 Ancora davanti Franchi al 2.4, 5’47?1 mentre passa Comarella all’1.5 con 3’55?9. 13:28 Scardoni al 12° posto con il tempo di 4’02?5. 13:27 Francesca Franchi al ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:33 Inizia a forzare Haga, 4 secondi su Carl al km 2.4. 13:32 Mentre parte Ebba Andersson, c’è la risalita di Anna Comarella, ad ora 6a al km 2.8 a 6?1 da Janatova. Intanto Carl mantiene 1?9 sual 2.4. 13:31 1?1 di vantaggio per la tedesca Victoria Carl sual km 1.5, si inserisce a otto decimi dalla prima anche Haga mentre parte Jessie Diggins, col suo solito stile. 13:30resta dietro alla ceca per soli tre decimi al 2.8, mentre Debertolis è 19a all’1.5. 13:30 Al km 2.8 passa in testa Janatova in 6’54?2 con 2?2 su Browne. 13:29 Ancora davantial 2.4, 5’47?1 mentre passa Comarella all’1.5 con 3’55?9. 13:28 Scardoni al 12° posto con il tempo di 4’02?5. 13:27al ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Oberstdorf va in scena la 10 km femminile. Una favorita, Therese Johaug, e le italiane in cerca di… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 km Mondiali in DIRETTA: Therese Johaug favorita per l’oro Comarella per la top20 - #fondo… - DarioPuppo : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… - cd_00001 : RT @Eurosport_IT: Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra dello sc… - Eurosport_IT : Federica #Brignone a Poligono 360! LIVE alle 20:00 sulla nostra pagina Facebook ci sarà la campionessa azzurra de… -