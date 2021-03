LIVE – Reggina-Empoli, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di martedì 2 marzo 2021) La DIRETTA LIVE di Reggina-Empoli, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, non hanno intenzione di fermarsi e vogliono provare ad agguantare la zona playoff; la capolista, invece, arriva da cinque pareggi consecutivi e, per non perdere il primato, ha bisogno di vincere. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 2 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Reggina-Empoli ore 14:00 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventiseiesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, non hanno intenzione di fermarsi e vogliono provare ad agguantare la zona playoff; la capolista, invece, arriva da cinque pareggi consecutivi e, per non perdere il primato, ha bisogno di vincere. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di martedì 2 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 14:00 SportFace.

