LIVE – Reggina-Empoli 0-0, Serie B 2020/2021 (DIRETTA)

La DIRETTA LIVE di Reggina-Empoli, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, non hanno intenzione di fermarsi e vogliono provare ad agguantare la zona playoff; la capolista, invece, arriva da cinque pareggi consecutivi e, per non perdere il primato, ha bisogno di vincere. Calcio d'inizio alle ore 19:00 di martedì 2 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Liotti; Crimi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Edera; Montalto. Allenatore: Baroni.

Empoli (4-2-3-1): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, ...

