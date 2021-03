LIVE Perugia-Modena 3-0, Champions League volley in DIRETTA: Leon e compagni ad un passo dall’impresa, si va al golden set! (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Si passa al cartaceo, situazione a cui non siamo abituati, ma necessaria. 22:10 C’è qualche problema con il referto elettronico, si ritarda a partire. 22:08 La squadra che vincerà questo set a 15 volerà in semifinale. 25-21 La chiude Plotnytski. SI VA AL golden set! 24-21 Questa volta arriva l’errore diretto dell’olandese, Heynen è costretto a chiamare time-out. 24-20 Muro a uno di Lavia su Ter Horst. 24-19 Leon sbaglia al servizio e annulla il primo. 24-18 Sono sei set-point per Perugia. 23-18 Gran primo tempo di Stankovic. 23-17 Male Karlitzek dai nove metri, brutto impatto col match per il tedesco. 22-17 Esce il servizio di Solè. 22-16 Continua a non passare in attacco Karlitzek, che questa volta viene bloccato da Muzaj. 21-16 ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:12 Si passa al cartaceo, situazione a cui non siamo abituati, ma necessaria. 22:10 C’è qualche problema con il referto elettronico, si ritarda a partire. 22:08 La squadra che vincerà questo set a 15 volerà in semifinale. 25-21 La chiude Plotnytski. SI VA AL24-21 Questa volta arriva l’errore diretto dell’olandese, Heynen è costretto a chiamare time-out. 24-20 Muro a uno di Lavia su Ter Horst. 24-19sbaglia al servizio e annulla il primo. 24-18 Sono sei set-point per. 23-18 Gran primo tempo di Stankovic. 23-17 Male Karlitzek dai nove metri, brutto impatto col match per il tedesco. 22-17 Esce il servizio di Solè. 22-16 Continua a non passare in attacco Karlitzek, che questa volta viene bloccato da Muzaj. 21-16 ...

