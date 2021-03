LIVE Perugia-Modena 25-23, Champions League volley in DIRETTA: i Canarini sciupano, ne approfittano Leon e compagni! (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Difesa miracolosa di Lavia, poi ci pensa Vettori in attacco. 3-4 Ace di Stankovic. 3-3 Lavia mette giù una palla estremamente difficile. 3-2 Bordata di Solè al centro, non ci arriva in difesa Grebennikov. 2-2 Mani-out da seconda linea per Luca Vettori. 2-1 Esce il servizio di Vettori. 1-1 Pallonetto vincente di Vettori, Petric sta faticando troppo in attacco. 1-0 Si riparte con una parallela vincente di Plotnytski. 25-23 La chiude Leon con una bordata nei tre metri. 24-23 Ace di Petric, che pesca la zona di conflitto tra Leon e Colaci. 24-22 Mani-out di Vettori, che questa volta passa in attacco. 24-21 Magia di Christenson, Vettori sciupa tutto attaccando in rete. Tre set-point per Perugia. 23-21 Leon mette fine ad uno scambio ricco di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Difesa miracolosa di Lavia, poi ci pensa Vettori in attacco. 3-4 Ace di Stankovic. 3-3 Lavia mette giù una palla estremamente difficile. 3-2 Bordata di Solè al centro, non ci arriva in difesa Grebennikov. 2-2 Mani-out da seconda linea per Luca Vettori. 2-1 Esce il servizio di Vettori. 1-1 Pallonetto vincente di Vettori, Petric sta faticando troppo in attacco. 1-0 Si riparte con una parallela vincente di Plotnytski. 25-23 La chiudecon una bordata nei tre metri. 24-23 Ace di Petric, che pesca la zona di conflitto trae Colaci. 24-22 Mani-out di Vettori, che questa volta passa in attacco. 24-21 Magia di Christenson, Vettori sciupa tutto attaccando in rete. Tre set-point per. 23-21mette fine ad uno scambio ricco di ...

