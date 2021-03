LIVE Perugia-Modena 15-16, Champions League volley in DIRETTA: equilibrio nel primo parziale (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Arriva il time-out di Heynen, che vuole togliere concentrazione al tedesco. 15-17 Si ferma sul nastro la battuta di Leon, entra Karlitzek per il servizio. 15-16 Invasione a rete di Lavia. 14-16 Ter Horst non ha problemi da posto quattro contro il muro a uno di Christenson. 13-16 Pipe di Lavia, che inizia a farsi vedere anche in attacco. 13-15 Attacco imperioso di Leon, che passa ampiamente sopra il muro. 12-15 Gran spallata di Vettori, ma Christenson questa sera sta incantando. 12-14 Scappa via la battuta di Mazzone. 11-14 Muro a uno paurosoooooo di Vettori su Leon, ma il tutto è partito da una difesa miracolosa di Christenson e Lavia. 11-13 Ricambia il favore Plotnytski. 11-12 In rete la battuta di Daniele Lavia. 10-12 Sciupa la palla della parità Ter Horst. 10-11 Plotnytski trova l’ultimo metro del ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-17 Arriva il time-out di Heynen, che vuole togliere concentrazione al tedesco. 15-17 Si ferma sul nastro la battuta di Leon, entra Karlitzek per il servizio. 15-16 Invasione a rete di Lavia. 14-16 Ter Horst non ha problemi da posto quattro contro il muro a uno di Christenson. 13-16 Pipe di Lavia, che inizia a farsi vedere anche in attacco. 13-15 Attacco imperioso di Leon, che passa ampiamente sopra il muro. 12-15 Gran spallata di Vettori, ma Christenson questa sera sta incantando. 12-14 Scappa via la battuta di Mazzone. 11-14 Muro a uno paurosoooooo di Vettori su Leon, ma il tutto è partito da una difesa miracolosa di Christenson e Lavia. 11-13 Ricambia il favore Plotnytski. 11-12 In rete la battuta di Daniele Lavia. 10-12 Sciupa la palla della parità Ter Horst. 10-11 Plotnytski trova l’ultimo metro del ...

zazoomblog : LIVE VOLLEY Perugia-Modena quarti Champions League 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA - #VOLLEY #Perugia-Modena… - Marcell78225090 : RT @Vatenerazzurro1: QUESTA SERA ALLE 21.30 LIVE ?? CON L'AVVOCATO DI STASO, SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLO SPORT, RIPERCORREREMO CALCIOPOLI… - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: QUESTA SERA ALLE 21.30 LIVE ?? CON L'AVVOCATO DI STASO, SPECIALIZZATO IN DIRITTO DELLO SPORT, RIPERCORREREMO CALCIOPOLI… - ftg_soccer : GOAL! Perugia in Italy Serie C: Girone B Perugia 1-0 Sambenedettese More live scores: - TifoGrifo : #Perugia-#Sambenedettese seguila su -