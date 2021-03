LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: le VNere vogliono mantenere l’imbattibilità (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17: All’andata è finita 90-76 per la Virtus, che ha fatto suo il match nel secondo quarto grazie ad un parziale di 35-16 e con alla fine 25 punti di Marco Belinelli. 20.11: Agli sloveni serve una vittoria per evitare di guardare poi il risultato tra Buducnost e Bourg en Bresse. 20.06: La Virtus è imbattuta in Europa in questa stagione e punta a conquistare matematicamente il primo posto nel gruppo G delle Top-16. 20.00: Buonasera cominciamo la nostra DIRETTA. La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Cedevita Lubiana-Virtus Bologna, match valevole per la quinta giornata delle Top-16 di EuroCup 2021. Match ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.17: All’andata è finita 90-76 per la, che ha fatto suo il match nel secondo quarto grazie ad un parziale di 35-16 e con alla fine 25 punti di Marco Belinelli. 20.11: Agli sloveni serve una vittoria per evitare di guardare poi il risultato tra Buducnost e Bourg en Bresse. 20.06: Laè imbattuta in Europa in questa stagione e punta a conquistare matematicamente il primo posto nel gruppo G delle Top-16. 20.00: Buonasera cominciamo la nostra. La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alladiCedevita, match valevole per la quinta giornata delle Top-16 di2021. Match ...

