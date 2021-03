LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 98-108, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere continuano a vincere (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! La Virtus Bologna continua a vincere in Europa. La squadra di Djordjevic ringrazia la tripla di Marco Belinelli sulla sirena dell’ultimo quarto e i 25 punti di un fantastico Kyle Weems. 98-108 ANCORA WEEMS! 98-105 Rupnik mette la tripla del -7. 95-105 Weems chiude i conti! 95-101 Tripla pazzesca di Weems! Due minuti alla fine. 95-98 Tripla di Muric. 92-97 Un solo libero per Perry. 91-97 Altra tripla di Bologna! Stavolta Markovic. 91-94 Tripla di Weems. SI VA AI SUPPLEMENTARI! 91-91BELINELLI! TRIPLAAAAAA! Manca un secondo. 91-88 Due liberi di Blazic. Ultimo tiro per Bologna. 89-88 Due liberi di Teodosic. 16 secondi alla fine. Perde palla ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui la nostra. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Lacontinua ain Europa. La squadra di Djordjevic ringrazia la tripla di Marco Belinelli sulla sirena dell’ultimo quarto e i 25 punti di un fantastico Kyle Weems. 98-108 ANCORA WEEMS! 98-105 Rupnik mette la tripla del -7. 95-105 Weems chiude i conti! 95-101 Tripla pazzesca di Weems! Due minuti alla fine. 95-98 Tripla di Muric. 92-97 Un solo libero per Perry. 91-97 Altra tripla di! Stavolta Markovic. 91-94 Tripla di Weems. SI VA AI SUPPLEMENTARI! 91-91BELINELLI! TRIPLAAAAAA! Manca un secondo. 91-88 Due liberi di Blazic. Ultimo tiro per. 89-88 Due liberi di Teodosic. 16 secondi alla fine. Perde palla ...

