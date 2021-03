LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 91-91, EuroCup basket in DIRETTA: Belinelli porta il match al supplementare (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI VA AI SUPPLEMENTARI! 91-91Belinelli! TRIPLAAAAAA! Manca un secondo. 91-88 Due liberi di Blazic. Ultimo tiro per Bologna. 89-88 Due liberi di Teodosic. 16 secondi alla fine. Perde palla anche Lubiana. Palla persa dalla Virtus. 89-86 Dentro il libero di Perry. 88-86 Perry segna con il fallo di Hunter. 86-86 Ancora Teodosic dalla lunetta. 86-84 Dentro i liberi del serbo. FALLO TECNICO SU TEODOSIC! 86-82 Tripla di Belinelli! Un minuto e mezzo alla fine. 84-77 Hunter con l’appoggio al vetro. 84-75 Ancora Blazic! Lubiana forse la chiude. Due minuti alla fine. 81-75 Tripla di Blazic 78-75 Tripla di Belinelli. 78-72 Tripla di Rupnik. 75-72 PAJOLA! Gioco da tre punti per il play della ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI VA AI SUPPLEMENTARI! 91-91! TRIPLAAAAAA! Manca un secondo. 91-88 Due liberi di Blazic. Ultimo tiro per. 89-88 Due liberi di Teodosic. 16 secondi alla fine. Perde palla anche. Palla persa dalla. 89-86 Dentro il libero di Perry. 88-86 Perry segna con il fallo di Hunter. 86-86 Ancora Teodosic dalla lunetta. 86-84 Dentro i liberi del serbo. FALLO TECNICO SU TEODOSIC! 86-82 Tripla di! Un minuto e mezzo alla fine. 84-77 Hunter con l’appoggio al vetro. 84-75 Ancora Blazic!forse la chiude. Due minuti alla fine. 81-75 Tripla di Blazic 78-75 Tripla di. 78-72 Tripla di Rupnik. 75-72 PAJOLA! Gioco da tre punti per il play della ...

