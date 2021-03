LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 62-56, EuroCup basket in DIRETTA: equilibrio a metà terzo quarto (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73-67 Alibegovic! Bologna non molla. 73-64 Brown appoggia al vetro il +9 71-64 Risponde subito Jones. Sei minuti alla fine della partita. 68-64 Tripla di Belinelli. 66-59 Altri due per Hopkins e timeout per la Virtus Bologna. 64-59 Appoggio al vetro di Hopkins. 62-59 Tripla di Abass. FINISCE IL terzo quarto! Olimpia Lubiana avanti di sei punti a dieci minuti dal termine. 62-56 Due liberi di Perry. 60-56 Due liberi di Hunter. 60-54 Hodzic scappa via in contropiede e segna il +6. 50 secondi alla fine del terzo quarto. 56-54 Tripla di Rupnik. Un minuto alla fine del terzo quarto. 53-54 Gamble riporta avanti la ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-67 Alibegovic!non molla. 73-64 Brown appoggia al vetro il +9 71-64 Risponde subito Jones. Sei minuti alla fine della partita. 68-64 Tripla di Belinelli. 66-59 Altri due per Hopkins e timeout per la. 64-59 Appoggio al vetro di Hopkins. 62-59 Tripla di Abass. FINISCE ILavanti di sei punti a dieci minuti dal termine. 62-56 Due liberi di Perry. 60-56 Due liberi di Hunter. 60-54 Hodzic scappa via in contropiede e segna il +6. 50 secondi alla fine del. 56-54 Tripla di Rupnik. Un minuto alla fine del. 53-54 Gamble riporta avanti la ...

