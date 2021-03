LIVE Olimpia Lubiana-Virtus Bologna 46-48, EuroCup basket in DIRETTA: equilibrio a metà terzo quarto (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-48 Tripla frontale di Blazic. 46-48 Piazzato di Ricci. Cinque minuti alla fine del terzo quarto. 45-46 Tripla dall’angolo di Weems. 43-43 Gamble segna un libero. 43-42 La pronta risposta di Teodosic. 43-39 Tripla di Perry ad aprire il terzo quarto. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO quarto! L’Olimpia Lubiana con un parziale di 13-0 si porta avanti all’intervallo di un solo punto. 40-39 Tripla di Bazic e controparziale clamoroso degli sloveni. 37-39 Muric con l’appoggio al vetro. 35-39 Dentro il libero supplementare di Blazic. 34-39 Fantastico Blazic che firma il -5 in entrata. 30-39 Ancora Muric dall’angolo. Tre minuti a fine secondo quarto. 27-39 Il solito Hunter appoggia al ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA49-48 Tripla frontale di Blazic. 46-48 Piazzato di Ricci. Cinque minuti alla fine del. 45-46 Tripla dall’angolo di Weems. 43-43 Gamble segna un libero. 43-42 La pronta risposta di Teodosic. 43-39 Tripla di Perry ad aprire il. SI RICOMINCIA! FINISCE IL SECONDO! L’con un parziale di 13-0 si porta avanti all’intervallo di un solo punto. 40-39 Tripla di Bazic e controparziale clamoroso degli sloveni. 37-39 Muric con l’appoggio al vetro. 35-39 Dentro il libero supplementare di Blazic. 34-39 Fantastico Blazic che firma il -5 in entrata. 30-39 Ancora Muric dall’angolo. Tre minuti a fine secondo. 27-39 Il solito Hunter appoggia al ...

