LIVE – Lazio-Torino, tutti gli aggiornamenti: si rischia un Juventus-Napoli bis (DIRETTA) (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio-Torino come Juventus Napoli? L’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, per il momento rimane confermato. La Lega di Serie A, nonostante l’Asl torinese abbia disposto la quarantena sino alla mezzanotte di oggi a tutto il gruppo squadra del Torino per via delle diverse positività al Covid-19 dei giorni scorsi, per il momento non ha ancora disposto il rinvio. Dunque la partita rimane in programma con i biancocelesti che si presenteranno in campo e aspetteranno il 45? quando l’arbitro Marco Piccinini fischierà tre volte, poi il giudice sportivo assegnerà il 3-0 a tavolino. A quel punto il Torino farà ricorso che, quasi sicuramente, andrà a buon fine come il precedente ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021)come? L’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma, per il momento rimane confermato. La Lega di Serie A, nonostante l’Asl torinese abbia disposto la quarantena sino alla mezzanotte di oggi a tutto il gruppo squadra delper via delle diverse positività al Covid-19 dei giorni scorsi, per il momento non ha ancora disposto il rinvio. Dunque la partita rimane in programma con i biancocelesti che si presenteranno in campo e aspetteranno il 45? quando l’arbitro Marco Piccinini fischierà tre volte, poi il giudice sportivo assegnerà il 3-0 a tavolino. A quel punto ilfarà ricorso che, quasi sicuramente, andrà a buon fine come il precedente ...

infoitsport : LIVE, il caso Lazio-Torino: gli aggiornamenti minuto per minuto - infoitsport : LIVE COVID-19 - Caos Lazio-Torino, la situazione. Sebastiani: 'Con scuola in presenza RT aumenta del 25%' - DilectisG : RT @BombeDiVlad: ??#Live #LazioTorino ?? La #LegaCalcio verso la conferma della partita. Il #Torino non è partito per Roma dopo il divie… - BombeDiVlad : ??#Live #LazioTorino ?? La #LegaCalcio verso la conferma della partita. Il #Torino non è partito per Roma dopo i… - sportface2016 : #LazioTorino per il momento rimane confermata: ma è caos in #SerieA -