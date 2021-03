LIVE Lazio-Torino | Tare | «Abbiamo rispettato tutto e siamo qui»

(Di martedì 2 marzo 2021), tutti gli aggiornamenti – minuto per minuto – sulla gara in programma per le 18.30 all’Olimpicoè pronto per, il match che questo pomeriggio dovrebbe accendere l’Olimpico. Il condizionale è d’obbligo, perchè sul campo dell’impianto romano – con tutta probabilità – ci sarà solamente una squadra: quella biancoceleste. Il Covid ha infatti paralizzato i granata con 10 positivi alla variante inglese (8 giocatori e 2 membri dello staff), generando una cascata di botta e risposta tra ASL e Lega Calcio. Il caso di Juventus-Napoli ha comunque creato un precedente giurisprudenziale, che consentirà aldi ricorrere in Appello, per annullare la prevista sconfitta a tavolino e il possibile punto di penalizzazione. Di seguito, tutti gli aggiornamenti fino al ...

- Torino, tutti gli aggiornamenti ...Ore 17.38 - Nel frattempo arriva anche la formazione ufficiale della: Reina, Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Muriqi, Caicedo. " #LazioTorino #CMonEagles ...ORE 15.30 – LA DECISIONE DELLA LEGA – Il Consiglio di Lega ha deciso in questi momenti che Lazio-Torino non sarà rinviata. ORE 18.21 – LAZIO, PARLA TARE – Il direttore sportivo Igli Tare ha parlato ai ...Martedì 2 marzo: le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. In programma due anticipi del turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A. Lazio-Torino in prog ...