LIVE – Fiorentina-Roma, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 2 marzo 2021) La Roma di Paulo Fonseca si prepara ad affrontare la trasferta contro la Fiorentina nella venticinquesima giornata di campionato in programma mercoledì 3 marzo alle ore 20:45 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi. Nella giornata odierna martedì 2 marzo il tecnico giallorosso parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA 13.55 – Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA testuale della conferenza stampa di Paulo Fonseca. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Ladi Paulosi prepara ad affrontare la trasferta contro lanella venticinquesima giornata di campionato in programma mercoledì 3 marzo alle ore 20:45 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi. Nella giornata odierna martedì 2 marzo il tecnico giallorosso parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA13.55 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale delladi Paulo. SportFace.

TuttoASRoma : LIVE TRIGORIA In attesa dell conferenza pre gara di Fonseca (TESTO) (VIDEO) - forzaroma : #FiorentinaRoma, a breve Fonseca in conferenza stampa – LIVE #ASRoma - AleCat_91 : PROCESSO AL CAMPIONATO LIVE: INTER, MILAN, JUVE, FIORENTINA, ROMA, LE AL... - Calciodiretta24 : Fiorentina – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - prestia_fabio : RT @cmdotcom: #SerieA: il #Cagliari torna a vincere con Semplici, 2-0 a #Crotone. #Nestorovski stende la #Fiorentina -