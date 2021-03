LIVE – Dinamo Sassari-Zaragoza 51-65, basket Champions League 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 2 marzo 2021) Il Banco di Sardegna Sassari ospita Zaragoza nella prima giornata del gruppo L della seconda fase a gironi di FIBA Champions League 2020/2021. Dopo un passaggio agevole del primo girone, i sardi puntano alla fase conclusiva del torneo ma dovranno passare da questo gruppo con gli spagnoli, Bamberg e Nymburk. La palla a due sarà martedì 2 marzo alle ore 20.30, su Sportface potrete seguire la sfida. AGGIORNA LA DIRETTA Dinamo Sassari-Zaragoza 51-65 28? – C’è sempre l’orgoglio di Spissu, ma arriva l’ennesima tripla degli spagnoli. La segna Garcia: 51-65. 27? – Due triple consecutive di Sulaimon allontanano definitivamente Zaragoza: 49-62. 23? – 2 su 2 di Happ dalla lunetta: 45-52. 23? – Tripla per ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Il Banco di Sardegnaospitanella prima giornata del gruppo L della seconda fase a gironi di FIBA. Dopo un passaggio agevole del primo girone, i sardi puntano alla fase conclusiva del torneo ma dovranno passare da questo gruppo con gli spagnoli, Bamberg e Nymburk. La palla a due sarà martedì 2 marzo alle ore 20.30, su Sportface potrete seguire la sfida. AGGIORNA LA51-65 28? – C’è sempre l’orgoglio di Spissu, ma arriva l’ennesima tripla degli spagnoli. La segna Garcia: 51-65. 27? – Due triple consecutive di Sulaimon allontanano definitivamente: 49-62. 23? – 2 su 2 di Happ dalla lunetta: 45-52. 23? – Tripla per ...

