LIVE Dinamo Sassari-Saragozza 55-72, Champions League basket in DIRETTA: +17 Casademont a fine terzo quarto (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-77 Ennis dopo un contropiede del Casademont. Nuova persa di Saragozza con Sulaimon che getta via un pallone, 7’41” sul cronometro, la Dinamo ci deve provare. 64-75 2/2 Spissu. Fallo di Sulaimon (forse antisportivo) su Spissu, liberi. Fallo in attacco di Barreiro su Katic con lo spagnolo che protestando rischia qualcosa. 62-75 TRIPLA DI SPISSU! 8’25” da giocare. 59-75 Bilan da sotto canestro. 57-75 Tripla di Barreiro dall’angolo. 57-72 Burnell batte Barreiro dopo il rimbalzo offensivo in post basso. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto fine terzo quarto 55-72 2/2 per il canadese. Due liberi per Ennis. Palla in mano a Saragozza con 20? sul cronometro. 55-70 Tripla ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64-77 Ennis dopo un contropiede del. Nuova persa dicon Sulaimon che getta via un pallone, 7’41” sul cronometro, laci deve provare. 64-75 2/2 Spissu. Fallo di Sulaimon (forse antisportivo) su Spissu, liberi. Fallo in attacco di Barreiro su Katic con lo spagnolo che protestando rischia qualcosa. 62-75 TRIPLA DI SPISSU! 8’25” da giocare. 59-75 Bilan da sotto canestro. 57-75 Tripla di Barreiro dall’angolo. 57-72 Burnell batte Barreiro dopo il rimbalzo offensivo in post basso. INIZIA ILE ULTIMO55-72 2/2 per il canadese. Due liberi per Ennis. Palla in mano acon 20? sul cronometro. 55-70 Tripla ...

zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Zaragoza 51-65 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Zar… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Zaragoza 40-47 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Zar… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Zaragoza 21-26 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Zar… - zazoomblog : LIVE – Dinamo Sassari-Zaragoza 12-17 basket Champions League 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Dinamo #Sassari-Zar… - sportface2016 : #BasketballCL LIVE - Il Banco di Sardegna #Sassari ospita #Zaragoza nella prima giornata del gruppo L: segui gli… -