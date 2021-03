LIVE Dinamo Sassari-Saragozza 45-52, Champions League basket in DIRETTA: gli spagnoli mantengono il +7 a metà terzo quarto (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Wiley che manda Bilan in lunetta. Time out Dinamo. 51-65 Questa volta Sulaimon fa l’assist-man per il classe 2001 Garcia Sanchez che mette la tripla, 2’32” per chiudere il terzo quarto, +14 Casademont. 51-62 Piazzato di Spissu. 49-62 Ancora Sulaimon da tre. 49-59 Assist di Spissu per Happ. 47-59 Tripla di Sulaimon. 47-56 2/2 Benzing. Fallo di Spissu, il terzo del Banco di Sardegna nel terzo quarto, Benzing in lunetta. 47-54 Penetrazione di Spissu servito da Burnell, sono 13 per il play della Dinamo della Nazionale Italiana. 45-54 Piazzato di Sulaimon. 0/2 Bilan, 6’12” da giocare nel terzo quarto. Miro Bilan in lunetta. 45-52 2/2 per il centro ex ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Wiley che manda Bilan in lunetta. Time out. 51-65 Questa volta Sulaimon fa l’assist-man per il classe 2001 Garcia Sanchez che mette la tripla, 2’32” per chiudere il, +14 Casademont. 51-62 Piazzato di Spissu. 49-62 Ancora Sulaimon da tre. 49-59 Assist di Spissu per Happ. 47-59 Tripla di Sulaimon. 47-56 2/2 Benzing. Fallo di Spissu, ildel Banco di Sardegna nel, Benzing in lunetta. 47-54 Penetrazione di Spissu servito da Burnell, sono 13 per il play delladella Nazionale Italiana. 45-54 Piazzato di Sulaimon. 0/2 Bilan, 6’12” da giocare nel. Miro Bilan in lunetta. 45-52 2/2 per il centro ex ...

