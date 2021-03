LIVE Dinamo Sassari-Saragozza 40-47, Champions League basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo commesso da San Miguel su Burnell. inizia IL secondo tempo 21.30 Squadre di nuovo in campo, tra pochissimo l’inizio del secondo tempo. 21.23 A tra poco per il secondo tempo di Dinamo Sassari-Casademont Saragozza su OA Sport. 21.22 I numeri del primo tempo, Sassari: 9/24 da 2, 5/13 da 3 e 7/10 ai liberi; Saragozza: 10/16 da 2, 7/13 da 3 e 8/13 ai liberi. 21.20 19-23 e 21-24 i parziali del PalaSerradimigni, la Dinamo Sassari chiude sotto di 7 con il Casademont Saragozza, top-scorer Barreiro con 12 punti, Spissu il migliore del Banco di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo commesso da San Miguel su Burnell.IL21.30 Squadre di nuovo in campo, tra pochissimo l’inizio del. 21.23 A tra poco per ildi-Casademontsu OA Sport. 21.22 I numeri del primo: 9/24 da 2, 5/13 da 3 e 7/10 ai liberi;: 10/16 da 2, 7/13 da 3 e 8/13 ai liberi. 21.20 19-23 e 21-24 i parziali del PalaSerradimigni, lachiude sotto di 7 con il Casademont, top-scorer Barreiro con 12 punti, Spissu il migliore del Banco di ...

