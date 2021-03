LIVE Dinamo Sassari-Saragozza 40-47, Champions League basket in DIRETTA: +7 in favore degli spagnoli a fine primo tempo (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 A tra poco per il secondo tempo di Dinamo Sassari-Casademont Saragozza su OA Sport. 21.22 I numeri del primo tempo, Sassari: 9/24 da 2, 5/13 da 3 e 7/10 ai liberi; Saragozza: 10/16 da 2, 7/13 da 3 e 8/13 ai liberi. 21.20 19-23 e 21-24 i parziali del PalaSerradimigni, la Dinamo Sassari chiude sotto di 7 con il Casademont Saragozza, top-scorer Barreiro con 12 punti, Spissu il migliore del Banco di Sardegna con 11. fine primo tempo fine SECONDO QUARTO 40-47 Wiley segna sulla sirena del primo tempo dopo il passaggio ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23 A tra poco per il secondodi-Casademontsu OA Sport. 21.22 I numeri del: 9/24 da 2, 5/13 da 3 e 7/10 ai liberi;: 10/16 da 2, 7/13 da 3 e 8/13 ai liberi. 21.20 19-23 e 21-24 i parziali del PalaSerradimigni, lachiude sotto di 7 con il Casademont, top-scorer Barreiro con 12 punti, Spissu il migliore del Banco di Sardegna con 11.SECONDO QUARTO 40-47 Wiley segna sulla sirena deldopo il passaggio ...

