LIVE Dinamo Sassari-Saragozza 0-0, Champions League basket in DIRETTA: inizia il match! (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Harris da tre su assist di Sulaimon. 4-3 Tripla di Sulaimon. 4-0 Piazzato di Treier, ottimo avvio del Banco di Sardegna. 2-0 Bilan apre lo score battendo la marcatura di Hlinason. SI PARTE! 20.29 I QUINTETTI; Sassari: Bilan, Burnell, Gentile, Spissu, Treier; Saragozza: Harris, Ennis, Sulaimon, Benzing, Hlinason. 20.28 Due minuti alla palla a due. 20.25 Immagini dei giocatori del Casademont Zaragoza nel warm-up, dai social ufficiali del club: Gettin' ready for the first playoffs battle#DSSCZA #Road2Final8 #basketballCL #MásUnidosQueNuncapic.twitter.com/psaNLqvGDL — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) March 2, 2021 20.20 Gli arbitri del match: Yohan Rosso (FRA), Sergii Zashchuk (UKR) e Boris Krejic (SLO). 20.15 15 minuti alla palla a due, i giocatori ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Harris da tre su assist di Sulaimon. 4-3 Tripla di Sulaimon. 4-0 Piazzato di Treier, ottimo avvio del Banco di Sardegna. 2-0 Bilan apre lo score battendo la marcatura di Hlinason. SI PARTE! 20.29 I QUINTETTI;: Bilan, Burnell, Gentile, Spissu, Treier;: Harris, Ennis, Sulaimon, Benzing, Hlinason. 20.28 Due minuti alla palla a due. 20.25 Immagini dei giocatori del Casademont Zaragoza nel warm-up, dai social ufficiali del club: Gettin' ready for the first playoffs battle#DSSCZA #Road2Final8 #ballCL #MásUnidosQueNuncapic.twitter.com/psaNLqvGDL — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) March 2, 2021 20.20 Gli arbitri del match: Yohan Rosso (FRA), Sergii Zashchuk (UKR) e Boris Krejic (SLO). 20.15 15 minuti alla palla a due, i giocatori ...

sportface2016 : #BasketballCL LIVE - Il Banco di Sardegna #Sassari ospita #Zaragoza nella prima giornata del gruppo L: segui gli… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Saragozza Champions League basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-S… - REYER1872 : Orogranata in arrivo al #Taliercio per la sfida con @dinamo_sassari ???? Palla a due alle 18.00 ? live su #LBFtv ??… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 85-77 Serie A basket in DIRETTA: Sassari in controllo a cinque dalla fine - #Dinamo… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Venezia 35-39 Serie A basket in DIRETTA: ritmi elevati e ottime percentuali a Sassari -… -