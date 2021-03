L’Iss: “Il 54% dei contagi al 18 febbraio era da variante inglese. Brasiliana al 4,3 e si espande a Lazio e Toscana. Servono massime misure” (Di martedì 2 marzo 2021) In Italia al 18 febbraio scorso la prevalenza della ‘variante inglese’ del virus Sars-CoV-2 era del 54%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra lo 0% e il 93,3%, mentre per quella ‘Brasiliana’ era del 4,3% (0%-36,2%) e per la ‘sudafricana’ dello 0,4% (0%-2,9%). Sono queste le stime della nuova ‘flash survey’ condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 17 febbraio. Il campione richiesto è stato scelto in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) In Italia al 18scorso la prevalenza della ‘’ del virus Sars-CoV-2 era del 54%, con valori oscillanti tra le singole regioni tra lo 0% e il 93,3%, mentre per quella ‘’ era del 4,3% (0%-36,2%) e per la ‘sudafricana’ dello 0,4% (0%-2,9%). Sono queste le stime della nuova ‘flash survey’ condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus, secondo le modalità descritte nella circolare del ministero della Salute dello scorso 17. Il campione richiesto è stato scelto in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo ...

