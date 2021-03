L’Iraq in attesa del Papa, al via le vaccinazioni contro il Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Brghm3 : Degli attacchi avrebbero preso di mira la base delle PMU (milizie sciite) nella zona di confine tra l'#Iraq e la… - zazoomblog : L’Iraq in attesa del Papa al via le vaccinazioni contro il Covid - #L’Iraq #attesa #vaccinazioni #contro - fisco24_info : Papa in Iraq, macchina blindata e folle limitate. L’incontro con l’ayatollah Al-Sistani: Il primo viaggio di France… - cafemac170657 : RT @Terrasanta_Net: Padre Karam Qasha, un sacerdote caldeo che opera a Ninive, ci racconta l'attesa dei cristiani iracheni per l'imminente… - BGuarrera : RT @Terrasanta_Net: Padre Karam Qasha, un sacerdote caldeo che opera a Ninive, ci racconta l'attesa dei cristiani iracheni per l'imminente… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iraq attesa Ue: raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund. Michel: ora può partire l’attuazione Il Sole 24 ORE