L’invasione dei serial turchi

(Di martedì 2 marzo 2021) Storie d’amore, di killer e vampiri. Star come Can Yaman, ma anche trame complesse come in "Ethos". Dopo aver conquistato Medio Oriente e Maghreb, le serie prodotte a Istanbul si diffondono in Occidente. L’analisi per la nuova newsletter dell’Espresso sulla galassia culturale araba