L'influencer milanese Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del reality Grande Fratello Vip, durata 5 mesi e mezzo (Di martedì 2 marzo 2021) L'influencer milanese ha sconfitto al televoto l'ex velino Pierpaolo Pretelli, che era arrivato con lui alle ultime fasi del programma. Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2021. Terza classificata la showgirl Stefania Orlando mentre la super favorita per la vittoria, la modella brasiliana Dayane Mello, si è classificata quarta. Tommaso Zorzi, nato a Milano nel 1995, ha studiato Economia e Business Management a Londra. Si è fatto conoscere nel 2016 quando ha debuttato nel docu-reality di MTV Italia «Riccanza». Due anni dopo ha partecipato a «Pechino Express», in coppia con Paola Caruso (ex Bonas di Avanti un Altro), e nel 2020 ha pubblicato il libro «Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri» (Mondadori).

