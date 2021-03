L' Indianapolis Motor Speedway diventa centro di vaccinazione Covid

(Di martedì 2 marzo 2021) Tre giorni di full immersion all'. No, questa volta non si tratta della 500 Miglia dio di qualsiasi altra competizione con protagoniste le quattro ruote, ma ...

La Gazzetta dello Sport

Tre giorni di full immersion all'Speedway. No, questa volta non si tratta della 500 Miglia dio di qualsiasi altra competizione con protagoniste le quattro ruote, ma facciamo riferimento al periodo in ...Riguardo al numero di spettatori permessi e alle restrizioni necessarie è ancora presto per comunicare qualcosa ', ha detto un portavoce dell'Speedway come riportato da Racer.com. ...L'Indianapolis Motor Speedway ha annunciato che la 500 miglia di quest'anno sarà aperta ai fan, dopo un 2020 a porte chiuse. I motivi dell'OK ...Prime aperture sulla presenza dei pubblico sulle tribune per quanto riguarda la 500 Miglia di Indianapolis 2021 ...