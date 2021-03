Liliana Segre sugli haters: «Hanno tempo da perdere e mi augurano la morte. Ma lo sanno che ho 90 anni?» (Di martedì 2 marzo 2021) Che te ne fai degli haters, giustamente, quando hai 90 anni? Liliana Segre prova a spiegare – lo fa nel corso della bella intervista che Riccardo Iacona ha realizzato e ha mandato in onda ieri sera nel corso di Presa Diretta – l’inutilità degli haters, soprattutto quando a questi non si dà affatto peso. La senatrice a vita, presa di mira sia quando tornò a Roma per votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte (che poi ha dovuto cedere il passo), sia quando si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, ha voluto dedicare un passaggio dell’intervista agli odiatori che da tempo la prendono di mira sui social network. Le parole di Liliana Segre sugli haters sono totalmente condivisibili. LEGGI ANCHE > È ora ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 2 marzo 2021) Che te ne fai degli, giustamente, quando hai 90prova a spiegare – lo fa nel corso della bella intervista che Riccardo Iacona ha realizzato e ha mandato in onda ieri sera nel corso di Presa Diretta – l’inutilità degli, soprattutto quando a questi non si dà affatto peso. La senatrice a vita, presa di mira sia quando tornò a Roma per votare la fiducia al governo di Giuseppe Conte (che poi ha dovuto cedere il passo), sia quando si è sottoposta alla vaccinazione contro il Covid-19, ha voluto dedicare un passaggio dell’intervista agli odiatori che dala prendono di mira sui social network. Le parole disono totalmente condivisibili. LEGGI ANCHE > È ora ...

