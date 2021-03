Liguria, Toti: “Impariamo a rispettare le regole dai bambini a scuola” (Di martedì 2 marzo 2021) GENOVA – “Ancora una volta sono i piccoli che ci danno una lezione. E non viceversa. Impegniamoci tutti a rispettare le regole: se ce la fanno dei bambini di sei anni che stanno seduti al banco otto ore con la mascherina, potete farcela anche voi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un post in cui invita a “trovare le differenze” tra due foto di bimbi sui banchi di scuola con le mascherine (“chi cresce”) e giovani e adulti assembrati (“chi regredisce”). Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) GENOVA – “Ancora una volta sono i piccoli che ci danno una lezione. E non viceversa. Impegniamoci tutti a rispettare le regole: se ce la fanno dei bambini di sei anni che stanno seduti al banco otto ore con la mascherina, potete farcela anche voi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un post in cui invita a “trovare le differenze” tra due foto di bimbi sui banchi di scuola con le mascherine (“chi cresce”) e giovani e adulti assembrati (“chi regredisce”).

