filippomricci : Crollano gli stipendi della Liga: il salary cap di Barcellona e Valencia quasi dimezzato in due anni. Però qui alme… - ETGazzetta : #Liga il #Covid è costato oltre un miliardo di euro alle big #salarycap #Barcellona #RealMadrid #AtleticoMadrid… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Covid

La Gazzetta dello Sport

Secondo lo studio affidato dallaai consulenti di PwC, ilè costato all'élite del calcio spagnolo oltre un miliardo di euro. La crisi ha ovviamente colpito in maniera più pesante i grandi club come Real Madrid e Barcellona,...Mutiu Adepoju , ex leggenda del calcio nigeriano con un passato ine nel Real Madrid Castilla, parla della situazione che sta vivendo Victor Osimhen a Napoli in ... poi anche il. Detto ciò, ...Sabato 6 marzo inizierà Malaysia Liga Premier (seconda divisione) con protagonista il tecnico italo/sanmarinese Marco Ragini alla guida del Kelantan.Secondo quanto riportato da El Partidazo de Cope e da Radio MARCA, sarebbero già noti i limiti salariali aggiornati in seguito alla chiusura del mercato invernale. La Liga avrebbe già aggiornato i dat ...