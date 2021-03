Letizia di Spagna, il dettaglio prezioso che eclissa la gonna da sogno (Di martedì 2 marzo 2021) Letizia di Spagna inizia la sua agenda settimanale proponendo un look che lascia senza fiato. Non solo, ripropone la maxi gonna a pieghe d’oro, must have del suo guardaroba, ma sfoggia un paio di preziosissimi orecchini pendenti, vera rarità per il suo stile, che sono una favola. Letizia di Spagna ha partecipato con Felipe alla consegna dei National Sports Awards 2018 al Palazzo Reale di El Pardo a Madrid ed è riuscita ad attirare l’attenzione con il suo fantastico outfit, confermandosi la Sovrana più elegante d’Europa. Nemmeno l’abito da 4mila euro indossato da Meghan Markle durante l’intervista con Oprah Winfrey riesce ad eguagliarla. E non è una questione di vestito, ma di stile e portamento. Letizia infatti riesce a incantare anche con capi low cost che ricicla continuamente. Ed è ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021)diinizia la sua agenda settimanale proponendo un look che lascia senza fiato. Non solo, ripropone la maxia pieghe d’oro, must have del suo guardaroba, ma sfoggia un paio di preziosissimi orecchini pendenti, vera rarità per il suo stile, che sono una favola.diha partecipato con Felipe alla consegna dei National Sports Awards 2018 al Palazzo Reale di El Pardo a Madrid ed è riuscita ad attirare l’attenzione con il suo fantastico outfit, confermandosi la Sovrana più elegante d’Europa. Nemmeno l’abito da 4mila euro indossato da Meghan Markle durante l’intervista con Oprah Winfrey riesce ad eguagliarla. E non è una questione di vestito, ma di stile e portamento.infatti riesce a incantare anche con capi low cost che ricicla continuamente. Ed è ...

