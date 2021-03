Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Crotone

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 2 marzo 2021) Al Gewiss Stadium si gioca, gara valida per la 25a giornata di Serie A. Qualche assenza per mister Gasperini: fuori per problemi fisici Hateboer e De Roon, squalificato. Al posto del centrocampista olandese ci sarà Pessina con il solito Freuler. Torna Gollini tra i pali, in avanti possibilità per Malinovskyi e Miranchuk, quest’ultimo in vantaggio su Pasalic per supportare Luis Muriel. Zapata è nei convocati ma dovrebbe partire dalla panchina. E’ la prima di Cosmi ale non si sa se avrà a disposizione Molina e Vulic, per il primo ferita al ginocchio e trauma contusivo alla caviglia per il secondo. Zanellato ed Eduardo Henrique dovrebbero occupare tali spazi, con Messias a completare il centrocampo. Ancora Ounas-Di Carmine davanti. Ecco lescelte dei due ...