Le nuove inquietanti intercettazioni su Maradona | “se mescoli marijuana | alcool e pastiglie | ci resti secco”

(Di martedì 2 marzo 2021) Arrivano nuoviretroscena sulla morte di Diego Armando, sono state pubblicate delleche hanno scatenato tantissime reazioni. Il mondo del calcio è ancora sconvolto dal decesso del calciatore più forte di tutti i tempi, si sta provando a fare luce sugli ultimi giorni di vita dell’ex Pibe de Oro. I principali indagati sono il dottor Luque, medico di fiducia e la psichiatra Agustina Cosachov. Gli inquirenti hanno reso noteche riguardano anche Maxi Pomargo, uomo di fiducia di: “non lasciate che le figlie se lo portino via. Se succede, lo perdiamo. Dobbiamo resistere. Se ce la caviamo stavolta, ci sono soldi per tutti. Te ne devi occupare in prima persona perché da questo dipende il lavoro di tante persone” . Le figlie di ...

CalcioWeb : Arrivano nuove inquietanti intercettazioni che riguardano la morte di Diego Armando #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : nuove inquietanti

CalcioWeb

... gioia e colori altri elementi dai toni decisamente più: villaggi abbandonati , morti ... Vedi anche Modena Play: ecco ledate per l'edizione 2021 7 giorni fa Un luogo che non è solo ......Alfredo Ricciardi lotta con se stesso e con le sue visioni. L'ultima visione riguarda un medico che si sarebbe gettato volontariamente da una finestra. Iniziano così per Ricciardi...Più passa il tempo più la nuova Alitalia si rimpicciolisce. Per l’ennesimo tentativo di rilancio della compagnia lo Stato ha messo a bilancio 3 miliardi di euro, sinora usati solo in minima parte. . L ...Per il suo prossimo realme 8 Pro il marchio cinese abbandona i precedenti sensori Sony da 48 e 64 megapixel a favore del sensore Samsung ISOCell Plus HM2 da 108 megapixel, nel quale c'è anche lo zampi ...