Le Iene | martedì 2 marzo in pausa causa Sanremo | al suo posto lo speciale Covid

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 2 marzo 2021) LeShow si ferma2021 non andrà in onda. Al suola replica delloUn anno di2021 non ci sarà un appuntamento settimanale con LeShow, la motivazione è semplicissima, stasera andrà in onda la prima puntata di2021 e per tutta la settimana i programmi delle altre reti andranno in2021 quindi leriproporranno lo“Un anno di” già andato in onda a dicembre. L’appuntamento è per le 21:20 circa su Italia 1. Un Anno diquindi sarà una puntata ...