Le grandi purghe di Draghi. Dopo Borrelli silurato Arcuri. Il premier licenzia il Commissario. Al suo posto spedito in trincea il generale Figliuolo (Di martedì 2 marzo 2021) Da oggi qualsiasi insuccesso, o viceversa punto di merito, nella lotta alla pandemia non potrà più essere addebitato al precedente governo Conte. Con la rimozione di Domenico Arcuri dal ruolo di Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Mario Draghi, pezzo Dopo pezzo, ha completato il puzzle della sua strategia per vincere la scommessa contro il virus. REPULISTI. Prima di Arcuri è stato sostituito il capo della Protezione civile. Al posto di Angelo Borrelli è andato – anche dietro suggerimento del neo-sottosegretario con delega ai Servizi segreti e alla sicurezza nazionale, Franco Gabrielli – Fabrizio Curcio. Nel discorso per la fiducia il premier aveva sottolineato la necessità di “mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Da oggi qualsiasi insuccesso, o viceversa punto di merito, nella lotta alla pandemia non potrà più essere addebitato al precedente governo Conte. Con la rimozione di Domenicodal ruolo distraordinario per l’emergenza Covid-19, Mario, pezzopezzo, ha completato il puzzle della sua strategia per vincere la scommessa contro il virus. REPULISTI. Prima diè stato sostituito il capo della Protezione civile. Aldi Angeloè andato – anche dietro suggerimento del neo-sottosegretario con delega ai Servizi segreti e alla sicurezza nazionale, Franco Gabrielli – Fabrizio Curcio. Nel discorso per la fiducia ilaveva sottolineato la necessità di “mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ...

I più famosi traditori russi Ivan Mazepa era una delle poche persone che godeva della fiducia incondizionata dello zar Pietro il Grande. Come Etmano (sovrano) della Riva sinistra ucraina (il nome storico di quella parte dell'odie ...

