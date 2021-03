Le dinamiche d’impresa al femminile | webinar di Confartigianato

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 marzo 2021) Le imprenditrici e in generale le donne lavoratrici e professioniste devono quotidianamente svolgere diversi compiti e intessere una serie di relazioni per gestire il proprio lavoro, la carriera e allo stesso tempo essere presenti in famiglia per la cura dei figli o dei genitori anziani. Per compiere tutte queste attività è fondamentale possedere delle “soft skill” (competenze trasversali relazionali e comportamentali) legate alla relazione, alla comunicazione e alla negoziazione.Imprese Bergamo, insieme con il proprio Movimento Donne Impresa, ha pensato di organizzare unche intende approfondire queste, così importanti sia nella vita lavorativa, sia nelle relazioni personali e familiari, in collaborazione con gli esperti di ISN International School of Negotiation, tra i primi Istituti a livello ...