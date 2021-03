Le big tech sono troppo grandi per rispettare la legge. Almeno finché tolleriamo la situazione (Di martedì 2 marzo 2021) Le tasse saranno anche “bellissime” (cit. Padoa Schioppa), perché hanno consentito alle nazioni di crescere, ma non c’è dubbio che nella storia siano state una delle maggiori fonti di ingiustizie, e probabilmente alla fine abbiano prodotto più dolori che piaceri. In particolare, quando a doverle pagare implacabilmente fino a privarsi del necessario sono solo quelli che lavorano e faticano per condurre alla fine una vita modesta. Magari mentre ai ricchi, a quanti già possiedono e guadagnano molto – ovviamente con tutti i crismi di legge, a testimonianza che nulla può essere più iniquo delle leggi – il Fisco chiede ben poco, certamente molto meno in proporzione a tutti gli altri. Ora – in un periodo come il presente, in cui pare che i ceti medi non siano tenuti in grande considerazione dalla politica – pare che qualcosa si stia muovendo, ma cambierà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Le tasse saranno anche “bellissime” (cit. Padoa Schioppa), perché hanno consentito alle nazioni di crescere, ma non c’è dubbio che nella storia siano state una delle maggiori fonti di ingiustizie, e probabilmente alla fine abbiano prodotto più dolori che piaceri. In particolare, quando a doverle pagare implacabilmente fino a privarsi del necessariosolo quelli che lavorano e faticano per condurre alla fine una vita modesta. Magari mentre ai ricchi, a quanti già possiedono e guadagnano molto – ovviamente con tutti i crismi di, a testimonianza che nulla può essere più iniquo delle leggi – il Fisco chiede ben poco, certamente molto meno in proporzione a tutti gli altri. Ora – in un periodo come il presente, in cui pare che i ceti medi non siano tenuti in grande considerazione dalla politica – pare che qualcosa si stia muovendo, ma cambierà ...

