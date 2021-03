Le Acli di Bergamo: “Preghiera del venerdì e digiuno per sostenere il viaggio del Papa in Iraq” (Di martedì 2 marzo 2021) “digiuno e Preghiera per accompagnare la visita del Papa Francesco con i fedeli in Iraq”. È questa la proposta delle Acli di Bergamo per venerdì 5 marzo, giorno in cui il pontefice partirà per Baghdad per visitare la tormentata terra irachena. “Papa Francesco inizia uno dei viaggi più complicati – spiega Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo – non solo per la situazione d’emergenza globale legata alla pandemia ma soprattutto per la complessità socio-politica di un Paese frantumato da una lunga guerra e per la condizione tragica della comunità cristiana caldea, la cui presenza in Iraq è ormai ridotta al lumicino”. Un viaggio al cuore di una Chiesa crocefissa che vedrà ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) “per accompagnare la visita delFrancesco con i fedeli in”. È questa la proposta dellediper5 marzo, giorno in cui il pontefice partirà per Baghdad per visitare la tormentata terra irachena. “Francesco inizia uno dei viaggi più complicati – spiega Daniele Rocchetti, presidente delledi– non solo per la situazione d’emergenza globale legata alla pandemia ma soprattutto per la complessità socio-politica di un Paese frantumato da una lunga guerra e per la condizione tragica della comunità cristiana caldea, la cui presenza inè ormai ridotta al lumicino”. Unal cuore di una Chiesa crocefissa che vedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Acli Bergamo Towards 2023: dialogo tra Marco Menni e Giuseppe Guerini Dopo il dibattito tra sindaci, vescovi e rettori dell'Università, il percorso in sinergia tra le Acli Bresciane e le Acli di Bergamo mette a tema la questione della cooperazione sociale .

Mercoledì delle Ceneri Il rito con il Vescovo in Cattedrale ... nella chiesa parrocchiale delle Grazie riprendono i momenti di preghiera per i lavoratori proposti da Acli Bergamo , che si terranno da venerdì prossimo 18 febbraio (sempre dalle 13,30 alle 14) e ...

