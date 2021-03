Lazio-Toro, polemiche sul mancato rinvio per Covid. Gravina (Figc): “E’ oggettivo, la gara non si può giocare” (Di martedì 2 marzo 2021) Il numero uno della Federazione ribatte al presidente della Lega Calcio: «Situazione diversa da Juve-Napoli, questa non è una decisione dell’ultima ora» Leggi su lastampa (Di martedì 2 marzo 2021) Il numero uno della Federazione ribatte al presidente della Lega Calcio: «Situazione diversa da Juve-Napoli, questa non è una decisione dell’ultima ora»

