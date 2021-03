Lazio-Torino si giocherà: la Lega Serie A non rinvia il match (Di martedì 2 marzo 2021) Situazione delicata in casa Torino. Dopo il rinvio della scorsa giornata nella gara con il Sassuolo, questa settimana la Lega Serie A non rinvia l’anticipo con la Lazio. Quindi venerdì i granata saranno attesi all’Olimpico alle 18:30, e se non dovessero presentarsi sarà 3-0 a tavolino per i biancocelesti. È una situazione difficile quella del Torino, che si trova in una posizione molto scomoda. Lazio-Torino si gioca: granata smembrati dal Covid-19 Venerdì alle 18:30 ci sarà l’anticipo Lazio-Torino valido per la 25a giornata di Serie A. La Lega ha deciso di non rinviare la sfida come successo la scorsa settimana, mettendo i granata in una posizione molto scomoda. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Situazione delicata in casa. Dopo il rinvio della scorsa giornata nella gara con il Sassuolo, questa settimana laA nonl’anticipo con la. Quindi venerdì i granata saranno attesi all’Olimpico alle 18:30, e se non dovessero presentarsi sarà 3-0 a tavolino per i biancocelesti. È una situazione difficile quella del, che si trova in una posizione molto scomoda.si gioca: granata smembrati dal Covid-19 Venerdì alle 18:30 ci sarà l’anticipovalido per la 25a giornata diA. Laha deciso di nonre la sfida come successo la scorsa settimana, mettendo i granata in una posizione molto scomoda. ...

