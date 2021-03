Lazio-Torino non sarà rinviata (Di martedì 2 marzo 2021) Il Torino è bloccato dai casi covid ma il match con la Lazio, valido per la 25esima giornata di Serie A e in programma a Roma per oggi alle 18.30, non sarà rinviato. Lo ha stabilito all’unanimità il Consiglio di Lega convocato d’urgenza, a quanto apprende l’Adnkronos. La squadra biancoceleste scenderà in campo all’Olimpico mentre quella granata, bloccata dalla Asl di Torino, non sarà a Roma per il match. Il consiglio di Lega era stato convocato d’urgenza a poche ore dal calcio d’inizio. Questa mattina il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino”. Ad ogni modo già ieri sera il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita, ma dopo aver consultato tutti i club, la stragrande ... Leggi su funweek (Di martedì 2 marzo 2021) Ilè bloccato dai casi covid ma il match con la, valido per la 25esima giornata di Serie A e in programma a Roma per oggi alle 18.30, nonrinviato. Lo ha stabilito all’unanimità il Consiglio di Lega convocato d’urgenza, a quanto apprende l’Adnkronos. La squadra biancoceleste scenderà in campo all’Olimpico mentre quella granata, bloccata dalla Asl di, nona Roma per il match. Il consiglio di Lega era stato convocato d’urgenza a poche ore dal calcio d’inizio. Questa mattina il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di “oggettiva impossibilità di disputare”. Ad ogni modo già ieri sera il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita, ma dopo aver consultato tutti i club, la stragrande ...

