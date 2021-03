Lazio-Torino, già il Giudice Sportivo potrebbe salvare i granata dal 3-0 a tavolino (Di martedì 2 marzo 2021) In caso di mancato rinvio della partita da parte della Lega Serie A potrebbe anche essere il Giudice Sportivo salvare il Torino dal 3-0 a tavolino, senza dover arrivare per forza al Collegio di Garanzia del Coni. Lo scrive Tuttosport. “A differenza di Juventus-Napoli del 4 ottobre, infatti, stavolta il Giudice Mastrandrea potrebbe non assegnare la sconfitta a tavolino al Torino per mancata presentazione, con allegato un punto di penalità. Altrimenti, ovviamente, il Torino si opporrebbe, con la prospettiva di vincere il ricorso come il Napoli davanti al Coni, ma chissà quando”. Una volta ricevuto il referto arbitrale contenente la mancata presentazione del Torino a Roma, il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) In caso di mancato rinvio della partita da parte della Lega Serie Aanche essere ilildal 3-0 a, senza dover arrivare per forza al Collegio di Garanzia del Coni. Lo scrive Tuttosport. “A differenza di Juventus-Napoli del 4 ottobre, infatti, stavolta ilMastrandreanon assegnare la sconfitta aalper mancata presentazione, con allegato un punto di penalità. Altrimenti, ovviamente, ilsi opporrebbe, con la prospettiva di vincere il ricorso come il Napoli davanti al Coni, ma chissà quando”. Una volta ricevuto il referto arbitrale contenente la mancata presentazione dela Roma, il ...

