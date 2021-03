Lazio-Torino è la fotografia del calcio italiano e, quindi, dell’ottusità del potere (Di martedì 2 marzo 2021) Raramente abbiamo assistito a una scena più stupida, più lontana dall’intelligenza, di quella cui abbiamo assistito con i calciatori della Lazio in campo, nell’inutile attesa del Torino che non si sarebbe mai presentato per giocare perché bloccato dall’Asl competente. Siamo costretti a ripetere quel che abbiamo scritto mesi fa: esiste una gerarchia del diritto, il protocollo sottoscritto dalla Serie A è carta straccia di fronte all’autorità sanitaria che costituzionalmente tutela il diritto alla salute. Ci ripetiamo: concetti chiari a bambini delle scuole elementari. Non ai rappresentanti del calcio. Eppure Dal Pino le scuole elementari le ha superate con successo, ha alle spalle una brillantissima carriera di manager a livello internazionale. Come è successo a tanti, però, anche a lui è capitato – una volta entrato in contatto col ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Raramente abbiamo assistito a una scena più stupida, più lontana dall’intelligenza, di quella cui abbiamo assistito con i calciatori dellain campo, nell’inutile attesa delche non si sarebbe mai presentato per giocare perché bloccato dall’Asl competente. Siamo costretti a ripetere quel che abbiamo scritto mesi fa: esiste una gerarchia del diritto, il protocollo sottoscritto dalla Serie A è carta straccia di fronte all’autorità sanitaria che costituzionalmente tutela il diritto alla salute. Ci ripetiamo: concetti chiari a bambini delle scuole elementari. Non ai rappresentanti del. Eppure Dal Pino le scuole elementari le ha superate con successo, ha alle spalle una brillantissima carriera di manager a livello internazionale. Come è successo a tanti, però, anche a lui è capitato – una volta entrato in contatto col ...

