Lazio-Torino, convocato d’urgenza Consiglio di Lega. Le parole di Gravina (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio-Torino, convocato d'urgenza il Consiglio di Lega, per il Protocollo Covid. Gravina sottolinea che c'è un oggettiva impossibilità di disputare la gara L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 2 marzo 2021)d'urgenza ildi, per il Protocollo Covid.sottolinea che c'è un oggettiva impossibilità di disputare la gara L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : ULTIM'ORA TORINO Tutti negativi i tamponi eseguiti ieri Confermata mancata trasferta a Roma per gara con la Lazio… - SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - SkySport : ULTIM'ORA ? Lazio-Torino, convocato d'urgenza il consiglio di Lega Si affronta la questione dei protocolli covid ?… - infoitsport : Lazio-Torino, niente rinvio per il focolaio granata? Verso il 3-0 a tavolino, 'bonus esaurito' - infoitsport : Scommesse calcio Serie A: nessun rinvio per Lazio-Torino, biancocelesti favoriti a 1,45 su Unibet -