Laura Pausini: "Dedico il premio a chi merita di essere "visto". E alla ragazzina che vinse Sanremo 28 anni fa" (Di martedì 2 marzo 2021) Laura Pausini premiata per la canzone «Io si (Seen)» da "La vita davanti a sé". Commenta al Corriere della Sera la sua vittoria: "Non mi aspettavo che la ragazzina che vinse Sanremo arrivasse cosi lontano". "Sono orgogliosa perché quello che stiamo vivendo io e le persone che lavorano con me è il risultato di un lavoro che abbiamo davvero fatto con il cuore. E quando mi hanno detto che per il film in tutto il mondo era stata scelta la versione in italiano è stato già un premio grandissimo. È stato un onore dare voce al personaggio di Mama Rosa, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e unità". A chi lo dedica? "A tutti coloro che vogliono e meritano di essere "visti" e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo".

